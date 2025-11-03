Россия и США
3 ноября, 19:36

Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jeff McCollough

С 1 января 2026 года американцам станет проще попасть в Узбекистан: президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о введении безвизового режима на 30 дней для граждан США. Документ опубликован в национальной базе законодательства Lex.uz.

Власти республики объяснили это решение желанием укрепить экономические и культурные связи с Вашингтоном и привлечь больше туристов. С 2021 года без визы в страну могли въезжать граждане старше 55 лет. Теперь правило распространяется на всех американцев.

Стоит отметить, что ещё в мае Мирзиёев поручил МИД республики начать переговоры с американской стороной об упрощении визового режима для узбекистанцев, выезжающих в США. Данное решение стало продолжением этой политики.

Захарова назвала Узбекистан суверенным государством после заявлений Мирзиёева
На следующей неделе Шавкат Мирзиёев вылетит в Вашингтон, где проведёт переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау. Стоит отметить, что уже вторая встреча глав государств за последние два месяца, первая прошла в сентябре в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Узбекистан
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
