Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

3 ноября, 19:53

План «Ковёр» введён в аэропорту Волгограда

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на полёты введены в волгоградской воздушной гавани в 22:31 мск. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

ВС России нанесли ночью групповой удар в ответ на террористические атаки ВСУ
Ранее российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 15 украинских беспилотников в период с полудня до шести вечера по московскому времени. Инциденты произошли над Белгородской, Брянской и Курской областями. По данным ведомства, 12 аппаратов были сбиты над Белгородской областью, два – над Брянской, и один – над Курской.

