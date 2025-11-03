МИД Италии вызвал посла РФ в Риме Алексея Парамонова

Вечером 3 ноября МИД Италии официально вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова. Об этом сообщает издание L’Edicola со ссылкой на источники в дипломатическом ведомстве.

В российской дипмиссии в свою очередь подтвердили факт вызова и готовность дать разъяснения.

«МИД вызвал посла России в Италии», — отметил собеседник агентства.

Ранее Life.ru писал, что летом 2025 года министр иностранных дел Италии Антонио Таяни вызвал посла России Парамонова из-за появления имени президента республики Серджо Маттареллы в «списке русофобов». Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Италии. В Риме заявили, что расценивают подобный шаг Москвы как «провокацию против Италии, её властей и населения».