3 ноября, 21:18

Рэпер Апачев ответил Хинштейну по поводу выступления перед бригадой «БАРС-Курск»

Аким Апачев. Обложка © Wikipedia / Svklimkin

Рэпер и блогер Аким Апачев пояснил обстоятельства своего выступления перед военнослужащими бригады «БАРС-Курск», которое вызвало критику со стороны губернатора Курской области Александра Хинштейна. Во время общения с РИА «Новости» музыкант заявил, что концерт состоялся по приглашению, а о необходимости дополнительных согласований ему известно не было.

«Регулярно даю концерты в зоне проведения СВО. В Курске дал несколько концертов, в том числе и для подразделения «БАРС-Курск». О «согласованности» этого конкретного выступления мне ничего неизвестно. Меня позвали выступить, я приехал и выступил», — отметил артист.

Апачев подчеркнул, что с начала специальной военной операции он дал свыше 100 бесплатных концертов для военнослужащих, за что имеет несколько благодарностей от подразделений, а также награждён медалью участника СВО от Минобороны РФ.

12 лет и конфискация имущества: Суд на Украине заочно вынес приговор Акиму Апачеву

Напомним, ранее Александр Хинштейн раскритиковал выступление артиста, напомнив, что Апачев уже привлекался к ответственности за нанесение граффити с нецензурной лексикой в Судже. Глава региона подчеркнул, что Курск и Донбасс не являются местом для «отмывания» сомнительных биографий, и пообещал привлечь к ответственности виновных в организации несогласованного мероприятия.

Виталий Приходько
