«Курск, как и Донбасс, не прачечная»: Хинштейн не оценил несогласованный концерт Апачева для военных
Хинштейн не оценил несогласованный концерт рэпера Апачева для военных в Курске
Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко, Екатерина Чеснокова
Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал поездку в регион блогера и рэпера Акима Апачева. Музыкант, известный по инциденту с нецензурными граффити в Судже, организовал концерт для добровольцев «БАРС» в Курске. Тем не менее, губернатор региона заявил, что данное мероприятие не было согласовано с военным командованием.
«Курск, как и Донбасс, не прачечная. Это не место, куда можно приехать, чтобы отмыть чёрные пятна на своей биографии», — подчеркнул Хинштейн в Telegram-канале.
В «БАРС» сообщили, что виновных в проведении концерта обязательно накажут, добавил губернатор.
Напомним, весной 2025 года Аким Апачев изуродовал стены домов и заборы в Судже надписями с нецензурной бранью в адрес ВСУ. Он разместил кадры в своём блоге, но жители города осудили его за вандализм. Когда делом заинтересовались власти, артист поспешил извиниться и объяснил, что таким образом хотел поддержать военных РФ. Тем не менее суд Курска оштрафовал Апачева на 72 тысяч рублей за мелкое хулиганство.
Все ключевые события дня в одном месте читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.