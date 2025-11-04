Россия и США
3 ноября, 21:42

Тренер сербского ФК «Раднички 1923» скончался во время матча

Младен Жижович. Обложка © X / FK Jedinstvo Ub

Во время матча против ФК «Младост» главный тренер ФК «Раднички 1923» Младен Жижович скончался. Об этом сообщил журналист Александар Илич.

«Трагедия в Лучанах, скончался Младен Жижович, матч «Младост» — «Раднички» немедленно прерван», — написал он.

Как сообщили в Tek Saha, 44-летний тренер упал на 22-й минуте матча и вскоре скончался в больнице.

Жижович возглавил «Раднички 1923» в 2025 году. Ранее он руководил командами «Зриньски» и «Слобода», а также албанским «Шкупи». В профессиональной карьере футболиста Жижович выступал за «Зриньски», «Бораца» и «Радника».

