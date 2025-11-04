Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП под Волгодонском, есть погибшие

Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в дорожно-транспортное происшествие в Ростовской области. В результате инцидента погибли как минимум два человека, которые находились в других машинах. О случившемся пишет телеграм-канал Don Mash.

Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП под Волгодонском. Видео © Telegram / Don Mash

По данным телеграм-канала, сильно повреждены две легковушки — погибшие ехали в них.

«Обстоятельства устанавливаются. Есть двое погибших, они находились в других машинах. Дети не пострадали», — сообщает ТАСС.

