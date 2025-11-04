Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 21:36

Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП под Волгодонском, есть погибшие

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в дорожно-транспортное происшествие в Ростовской области. В результате инцидента погибли как минимум два человека, которые находились в других машинах. О случившемся пишет телеграм-канал Don Mash.

Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП под Волгодонском. Видео © Telegram / Don Mash

По данным телеграм-канала, сильно повреждены две легковушки — погибшие ехали в них.

«Обстоятельства устанавливаются. Есть двое погибших, они находились в других машинах. Дети не пострадали», — сообщает ТАСС.

Протаранившего в Твери остановку с людьми водителя арестовали за смертельное ДТП
Протаранившего в Твери остановку с людьми водителя арестовали за смертельное ДТП

Ранее на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Иркутской области произошло масштабное ДТП с участием четырёх большегрузных автомобилей. Инцидент произошёл на территории Куйтунского района. Согласно предварительным данным, в результате столкновения погибли два человека, ещё двое получили травмы различной степени тяжести.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar