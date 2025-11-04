Россия и США
3 ноября, 23:11

На Камчатке за сутки произошло 57 афтершоков магнитудой до 6,2

Обложка © Unsplash / Daniil Silantev

За прошедшие сутки на Камчатке произошло 57 афтершоков с магнитудой от 3,5 до 6,2. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

«За сутки произошло 57 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,2. В населённых пунктах ощущались 5 из них», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, спасатели предупреждают, что всё ещё сохраняется активность нескольких вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Рекомендуется держаться от них подальше.

На Камчатке огромная волна едва не смыла в море автомобиль вместе с рыбаками
Ранее на Камчатке произошло два землетрясения магнитудой от 5,0 до 5,6. Первый толчок произошёл на глубине 23,5 км в 163 км от Петропавловска-Камчатского. Второй зафиксирован на глубине 42,5 км в 397 км от города. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Тимур Хингеев
