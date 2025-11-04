Представитель Русской православной церкви иерей Андрей Струцкий заявил, что россияне, ставящие материальное благополучие выше духовности, подобны ослам. С этим мнением он выступил публично, запись выложил телеграм-канал «Нетипичный Краснодар».

Иерей Струцкий раскритиковал россиян за стремление к материальным благам. Видео © Telegram / «Нетипичный Краснодар»

«Получается, что сейчас время такое, когда кормят этих «ослов» своих, и эти «ослы» ничего не хотят делать. Никакие заповеди им не нужны, потому что всё это идёт против желудка «осла». «Осёл» говорит, я хочу отдыхать, есть, пить и веселиться», — сказал иерей.

Струцкий связал умаление роли христианства с поведением таких людей, которых он описал как сосредоточенных исключительно на удовлетворении физических потребностей и поиске досуга.

Ранее иерей Струцкий назвал женщин «просто помощницами», которые не могут существовать без мужа. Священнослужитель утверждает, что представительницы слабого бола являются помощницами мужчины и не могут полноценно существовать без супруга. Также он подверг критике воспитание детей в неполных семьях, назвав мужчин, выросших без отцовского влияния, «страшно дурными». Данные высказывания вызвали оживлённую дискуссию в социальных сетях.