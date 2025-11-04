Россия и США
3 ноября, 23:15

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Камчатки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvov

У юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН, в населённых пунктах подземные толчки ощущались силой до 4 баллов. Очаг находился в 156 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 66,5 километра.

Сейсмологи зафиксировали подземные колебания в акватории Тихого океана на координатах 51.6698 с. ш., 158.3512 в. д. По данным геофизической службы, угроза цунами не объявлялась.

Представители служб подчеркнули, что ситуация находится под контролем, пострадавших и разрушений на данный момент не зафиксировано.

Ранее на Камчатке огромная волна едва не смыла автомобиль вместе с рыбаками. Инцидент произошёл на дороге между посёлком Октябрьским и мысом Левашова, когда бушующие волны Охотского моря накрыли движущийся транспорт. В какой-то момент мощная волна обрушилась на движущееся вдоль берега транспортное средство, едва не смыв его с дороги в воду.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

