Американская актриса Дайан Лэдд скончалась в возрасте 89 лет. Об этом пишет The Hollywood Reporter, публикуя заявление дочери актрисы Лоры Дерн.

«Моя удивительная героиня и моя бесценная мать, Дайан Лэдд, скончалась сегодня утром в своём доме в Охай, штат Калифорния. Она была величайшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художницей и чутким человеком, каких, казалось бы, можно было создать только в мечтах. Нам повезло, что она у нас есть. Теперь она летает со своими ангелами», — написала Лора Дерн.

Карьера Лэдд охватывала несколько десятилетий. Её дебютная работа в фильме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живёт» (1974) принесла актрисе признание и внимание критиков. В 1990 году Лэдд сыграла Мариетту Форчун в фильме «Дикие сердцем», где её способность к импровизации усилила образ эмоционально травмированной матери, взаимодействующей с героиней собственной дочери.

Ранее на 78-м году жизни ушла из жизни в свой день рождения актриса Инна Штеренгарц. Она проводила кастинги для множества знаковых картин и также сама снималась в кино. Штеренгарц сотрудничала с ведущими режиссерами, включая Ярополка Лапшина. Особой вехой в её карьере стал масштабный проект «Гибель империи», потребовавший подбора сотен исполнителей.