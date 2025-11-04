Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 23:25

Актриса Дайан Лэдд скончалась в возрасте 89 лет

Дайан Лэдд. Обложка © Kinopoisk

Дайан Лэдд. Обложка © Kinopoisk

Американская актриса Дайан Лэдд скончалась в возрасте 89 лет. Об этом пишет The Hollywood Reporter, публикуя заявление дочери актрисы Лоры Дерн.

«Моя удивительная героиня и моя бесценная мать, Дайан Лэдд, скончалась сегодня утром в своём доме в Охай, штат Калифорния. Она была величайшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художницей и чутким человеком, каких, казалось бы, можно было создать только в мечтах. Нам повезло, что она у нас есть. Теперь она летает со своими ангелами», — написала Лора Дерн.

Карьера Лэдд охватывала несколько десятилетий. Её дебютная работа в фильме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живёт» (1974) принесла актрисе признание и внимание критиков. В 1990 году Лэдд сыграла Мариетту Форчун в фильме «Дикие сердцем», где её способность к импровизации усилила образ эмоционально травмированной матери, взаимодействующей с героиней собственной дочери.

Тренер сербского ФК «Раднички 1923» скончался во время матча
Тренер сербского ФК «Раднички 1923» скончался во время матча

Ранее на 78-м году жизни ушла из жизни в свой день рождения актриса Инна Штеренгарц. Она проводила кастинги для множества знаковых картин и также сама снималась в кино. Штеренгарц сотрудничала с ведущими режиссерами, включая Ярополка Лапшина. Особой вехой в её карьере стал масштабный проект «Гибель империи», потребовавший подбора сотен исполнителей.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar