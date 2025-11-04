Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 23:46

Life.ru выяснил, почему серебро оставляет следы на коже и как этого избежать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / feedbackstudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / feedbackstudio

Серебро представляет собой не только эстетичный, но и демократичный по стоимости металл, широко применяемый в ювелирной отрасли. Однако многие владельцы украшений сталкиваются с тёмными следами на коже. Во время общения с Life.ru руководитель товарного направления «Серебро ювелирное» в «585 Золотой» Татьяна Ценина рассказала о причинах такого явления и как этого избежать.

Специалист выделила несколько ключевых причин этого явления. Во-первых, проблема может быть связана с составом сплава. Чистое серебро 999-й пробы обладает чрезмерной мягкостью, поэтому в производстве его всегда комбинируют с другими компонентами. Например, стерлинговое серебро 925-й пробы содержит 7,5% меди, которая способна вступать в реакцию с кожей. Во-вторых, важную роль играет процесс окисления.

«Наш пот содержит сульфаты и другие соединения, которые при контакте с металлом вступают в реакцию. При этом на поверхности украшения образуется тончайший слой сульфида серебра, имеющий чёрный цвет. Именно он отпечатывается на коже, оставляя характерные тёмные или зеленоватые следы», — отмечает эксперт.

В-третьих, интенсивность реакции зависит от индивидуальных особенностей организма. Химический состав пота определяется рационом питания, метаболизмом, гормональным фоном и общим состоянием здоровья. У людей с аллергическими реакциями может наблюдаться повышенная чувствительность к медным компонентам в сплаве.

Собеседница Life.ru отметила, что существуют эффективные способы предотвращения подобных последствий. Регулярный уход за изделиями с применением специальных чистящих средств помогает устранять оксидный налёт. Также рекомендуется снимать украшения во время физических нагрузок и избегать их контакта с косметикой, парфюмерией и бытовой химией.

Отдельным решением проблемы может стать выбор родированного серебра. Как пояснила Ценина, незаметное защитное покрытие эффективно препятствует потемнению металла и сохраняет первоначальный вид украшений на продолжительный срок.

Дерматолог объяснила, почему вакцина не может избавить от акне навсегда
Дерматолог объяснила, почему вакцина не может избавить от акне навсегда

Ранее Life.ru рассказал, как убрать возрастную пигментацию. Она может возникать из-за нарушения распределения меланина — пигмента, отвечающего за цвет кожных покровов. Главными провоцирующими факторами становятся ультрафиолетовое излучение, гормональные изменения, генетическая предрасположенность, а также хронический стресс и воспалительные процессы. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar