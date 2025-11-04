Life.ru выяснил, почему серебро оставляет следы на коже и как этого избежать

Серебро представляет собой не только эстетичный, но и демократичный по стоимости металл, широко применяемый в ювелирной отрасли. Однако многие владельцы украшений сталкиваются с тёмными следами на коже. Во время общения с Life.ru руководитель товарного направления «Серебро ювелирное» в «585 Золотой» Татьяна Ценина рассказала о причинах такого явления и как этого избежать.

Специалист выделила несколько ключевых причин этого явления. Во-первых, проблема может быть связана с составом сплава. Чистое серебро 999-й пробы обладает чрезмерной мягкостью, поэтому в производстве его всегда комбинируют с другими компонентами. Например, стерлинговое серебро 925-й пробы содержит 7,5% меди, которая способна вступать в реакцию с кожей. Во-вторых, важную роль играет процесс окисления.

«Наш пот содержит сульфаты и другие соединения, которые при контакте с металлом вступают в реакцию. При этом на поверхности украшения образуется тончайший слой сульфида серебра, имеющий чёрный цвет. Именно он отпечатывается на коже, оставляя характерные тёмные или зеленоватые следы», — отмечает эксперт.

В-третьих, интенсивность реакции зависит от индивидуальных особенностей организма. Химический состав пота определяется рационом питания, метаболизмом, гормональным фоном и общим состоянием здоровья. У людей с аллергическими реакциями может наблюдаться повышенная чувствительность к медным компонентам в сплаве.

Собеседница Life.ru отметила, что существуют эффективные способы предотвращения подобных последствий. Регулярный уход за изделиями с применением специальных чистящих средств помогает устранять оксидный налёт. Также рекомендуется снимать украшения во время физических нагрузок и избегать их контакта с косметикой, парфюмерией и бытовой химией.

Отдельным решением проблемы может стать выбор родированного серебра. Как пояснила Ценина, незаметное защитное покрытие эффективно препятствует потемнению металла и сохраняет первоначальный вид украшений на продолжительный срок.

