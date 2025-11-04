МВД работает на месте ДТП с автобусом детской хоккейной команды под Волгодонском

На месте ДТП под Волгодонском работают полицейские для проверки всех обстоятельств происшествия. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по Ростовской области.

«В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, уточняют все обстоятельства произошедшего, а также количество пострадавших», — уточнили в ведомстве.

Напомним, микроавтобус с детской хоккейной командой попал в дорожно-транспортное происшествие в Ростовской области. В результате инцидента погибли как минимум два человека, которые находились в других машинах. Сильно повреждены две легковушки — погибшие ехали в них. По предварительным данным, дети не пострадали.