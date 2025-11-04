В Волоколамске мужчина на авто въехал в частный дом, жителя госпитализировали
Обложка © Telegram / Подмосковная полиция
В подмосковном Волоколамске произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль врезался в частный жилой дом. Как сообщили в главном управлении Министерства внутренних дел по Московской области, находившийся внутри здания мужчина был доставлен в медицинское учреждение с травмами.
По предварительной информации правоохранительных органов, инцидент произошёл около 20:30 на 15-м километре автодороги Суворово-Волоколамск-Руза. Водитель 1980 года рождения, управлявший автомобилем «Рено», сначала съехал в кювет, а затем столкнулся с жилым домом.
В результате происшествия местный житель 1979 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее в Твери легковой автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате происшествия пострадали четыре человека, включая несовершеннолетнего. Все пострадавшие были госпитализированы. Вскоре в одной из больниц 40-летняя майор полиции Ольга Осипова, получившая тяжёлые травмы, скончалась. У женщины остался восьмилетний сын.
