Доступ в Мавзолей на Красной площади закроют в День народного единства
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / abadesign
В День народного единства посещение Мавзолея и некрополя у Кремлёвской стены будет приостановлено. Соответствующее уведомление опубликовал пресс-центр Федеральной службы охраны России.
В ведомстве пояснили, что ограничение доступа к историческим объектам связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий.
«Четвёртого ноября допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий», — сказано в заявлении.
Ранее в Кремле сообщили о планах президента России Владимира Путина возложить цветы к монументу Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В памятной церемонии примут участие представители различных религиозных конфессий, а также активисты общественных и молодёжных организаций. После церемонии глава государства в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды и премии президента за вклад в укрепление единства российской нации.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.