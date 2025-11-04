Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 ноября, 23:54

Доступ в Мавзолей на Красной площади закроют в День народного единства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / abadesign

В День народного единства посещение Мавзолея и некрополя у Кремлёвской стены будет приостановлено. Соответствующее уведомление опубликовал пресс-центр Федеральной службы охраны России.

В ведомстве пояснили, что ограничение доступа к историческим объектам связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий.

«Четвёртого ноября допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий», — сказано в заявлении.

Российские космонавты с МКС поздравили граждан с Днём народного единства
Ранее в Кремле сообщили о планах президента России Владимира Путина возложить цветы к монументу Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В памятной церемонии примут участие представители различных религиозных конфессий, а также активисты общественных и молодёжных организаций. После церемонии глава государства в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды и премии президента за вклад в укрепление единства российской нации.

