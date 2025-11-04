Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 00:15

Перу разрывает дипотношения с Мексикой из-за предоставления убежища экс-премьеру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Simon Mayer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Simon Mayer

Перу разорвало дипломатические отношения с Мексикой после того, как экс‑премьер Бетси Чавес укрылась в мексиканском посольстве в Лиме. Министр иностранных дел Уго де Села назвал этот шаг «недружественным актом» и подчеркнул, что Мексика неоднократно вмешивалась во внутренние дела Перу.

Чавес обвиняют в соучастии в мятеже бывшего президента Педро Кастильо, который в декабре 2022 года пытался распустить парламент. После провала переворота Чавес нашла убежище в резиденции мексиканского посла, где остаётся до сих пор. Власти Перу заявили, что ждут официальных разъяснений от Мехико, однако пока никаких комментариев не поступало.

Несмотря на разрыв, консульские услуги для перуанцев в Мексике будут оказываться по-прежнему, заверил министр иностранных дел Перу.

Президента Перу отправили в отставку из-за «моральной недееспособности»
Президента Перу отправили в отставку из-за «моральной недееспособности»

Тем временем, Украина закрыла посольство на Кубе и понизила уровень дипломатических отношений. Это решение стало реакцией на тесные связи Гаваны с Россией, которые заставили Киев пересмотреть формат дипотношений. Ранее Незалежная демонстрировала поддержку Кубы, голосуя против резолюции ООН относительно американской блокады острова.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • перу
  • Мексика
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar