Перу разорвало дипломатические отношения с Мексикой после того, как экс‑премьер Бетси Чавес укрылась в мексиканском посольстве в Лиме. Министр иностранных дел Уго де Села назвал этот шаг «недружественным актом» и подчеркнул, что Мексика неоднократно вмешивалась во внутренние дела Перу.

Чавес обвиняют в соучастии в мятеже бывшего президента Педро Кастильо, который в декабре 2022 года пытался распустить парламент. После провала переворота Чавес нашла убежище в резиденции мексиканского посла, где остаётся до сих пор. Власти Перу заявили, что ждут официальных разъяснений от Мехико, однако пока никаких комментариев не поступало.

Несмотря на разрыв, консульские услуги для перуанцев в Мексике будут оказываться по-прежнему, заверил министр иностранных дел Перу.

Тем временем, Украина закрыла посольство на Кубе и понизила уровень дипломатических отношений. Это решение стало реакцией на тесные связи Гаваны с Россией, которые заставили Киев пересмотреть формат дипотношений. Ранее Незалежная демонстрировала поддержку Кубы, голосуя против резолюции ООН относительно американской блокады острова.