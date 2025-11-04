Россия и США
4 ноября, 00:06

Дмитриев поддержал решение Мерца выслать сирийских беженцев из Германии

Обложка © Life.ru

Российский спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев поддержал решение канцлера Германии Фридриха Мерца о высылке сирийских беженцев. Он подчеркнул, что в Берлине наконец прислушались к предупреждениям Москвы о последствиях миграционного кризиса для Европы.

«Канцлер Мерц наконец-то начал читать наши публикации об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и принял меры», — написал Дмитриев в соцсети X.

Он также выразил надежду, что немецкий канцлер последует и другим советам России.

Сам Мерц заявил, что гражданская война в Сирии закончилась, и у Германии больше нет оснований для предоставления убежища сирийским мигрантам. По его словам, значительная часть беженцев готова вернуться на родину, чтобы участвовать в восстановлении разрушенных городов. На территории ФРГ по состоянию на август 2025 года находится более 951 тысячи сирийских беженцев. Все они должны покинуть страну добровольно, в ином случае их депортируют.

Мерц оказался в центре скандала из-за заявлений о мигрантах в Германии
Ранее Life.ru писал, что Европа рискует столкнуться с гражданской войной из-за миграционного кризиса. По словам профессора Королевского колледжа Лондона Дэвида Бетца, крупные города Великобритании и Франции уже превратились в «дикие зоны» с разрушенной инфраструктурой и растущей преступностью. Уязвимость ключевых систем жизнеобеспечения усиливает напряжение между мигрантами и местным населением, создавая риск масштабных конфликтов.

Юния Ларсон
