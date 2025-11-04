Россия и США
4 ноября, 00:51

Жительнице Кентукки вместо лекарств по ошибке доставили части человеческого тела

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

В американском штате Кентукки произошёл шокирующий инцидент с доставкой посылки. Местная жительница вместо заказанных медицинских препаратов получила упаковку с замороженными частями человеческого тела. Об этом сообщил судмедэксперт округа Кристиан Скотт Дэниел телеканалу WDKY.

«У нас в Хопкинсвилле жительница открыла коробку — в ней должны были быть срочные медицинские принадлежности, и когда она открыла коробку, то обнаружила человеческие руки и пальцы», — заявил Дэниел.

Согласно информации правоохранительных органов, биологические останки были упакованы в контейнер со льдом. Получательница немедленно вызвала полицию. Прибывшие на место правоохранители изъяли посылку и передали её на хранение в морг.

Как оказалось, фрагменты принадлежали четырём разным людям и предназначались для использования в образовательных целях. Посылка должна была поступить в медицинское учреждение или учебный центр для проведения хирургических тренингов.

Ранее сообщалось, что жителю немецкого городка Веббелин грозит тюрьма за полученную из России пасхальную посылку. Внутри оказались всего лишь деревянная фигурка, кусок мыла и диск, однако надзорное ведомство решило, что это нарушение санкций ЕС. По словам мужчины, подарок ему прислал давний знакомый из Барнаула, с которым они познакомились на сельхозвыставке. До этого немец сам отправлял ему рождественский презент, и теперь друг «хотел отплатить тем же».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

