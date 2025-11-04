Жительнице Кентукки вместо лекарств по ошибке доставили части человеческого тела

В американском штате Кентукки произошёл шокирующий инцидент с доставкой посылки. Местная жительница вместо заказанных медицинских препаратов получила упаковку с замороженными частями человеческого тела. Об этом сообщил судмедэксперт округа Кристиан Скотт Дэниел телеканалу WDKY.

«У нас в Хопкинсвилле жительница открыла коробку — в ней должны были быть срочные медицинские принадлежности, и когда она открыла коробку, то обнаружила человеческие руки и пальцы», — заявил Дэниел.

Согласно информации правоохранительных органов, биологические останки были упакованы в контейнер со льдом. Получательница немедленно вызвала полицию. Прибывшие на место правоохранители изъяли посылку и передали её на хранение в морг.

Как оказалось, фрагменты принадлежали четырём разным людям и предназначались для использования в образовательных целях. Посылка должна была поступить в медицинское учреждение или учебный центр для проведения хирургических тренингов.

