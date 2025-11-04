СМИ сообщили, какой безобидный на первый взгляд симптом может указывать на рак

По данным британского здравоохранения, кашель, длящийся более трёх недель, может сигнализировать о раке. Об этом пишет Mirror.

«Кашель, который продолжается в течение этого периода, может быть вызван смертельной болезнью, которая уносит жизни более чем тридцати трёх тысяч британцев в год», — сказано в материале.

Хотя кашель является распространённым и, как правило, безопасным симптомом, сопровождающим ОРВИ, COVID-19 или аллергические реакции, в отдельных случаях он может свидетельствовать о серьёзном заболевании.

В ноябрь — месяц осведомлённости о раке лёгких — издание Mirror напоминает, что этот вид онкологии считается самым смертоносным. Главным фактором риска названо курение, на которое приходится 7 из 10 случаев. При появлении тревожных симптомов журналисты призывают незамедлительно обращаться к врачам.

Ранее Life.ru назвал отличия в симптомах рака лёгких у пациентов мужского и женского пола. У женщин чаще возникают боли в груди, спине, плечах и шее, у мужчин — кашель, кровохарканье и инфекции дыхательных путей. Разница связана с типами опухолей, характерными для каждого пола. У женщин значительно чаще встречается аденокарцинома, тогда как у мужчин — плоскоклеточный и мелкоклеточный рак.