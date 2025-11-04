Life.ru назвал четыре явных признака защемления седалищного нерва

Если тянет в пояснице и «мурашки» бегают по ногам — это может быть не усталость, а сигнал о защемлении седалищного нерва. Врач-остеопат Андрей Леоненко рассказал Life.ru, как распознать проблему по первым тревожным признакам и почему нельзя пытаться лечиться грелками.

По словам специалиста, защемление седалищного нерва часто сопровождается болью в пояснице, скованностью движений и даже повышением температуры. Причины бывают разные — от хронических болезней позвоночника до банальной сидячей работы или травмы.

Защемление может быть вызвано очень разными факторами. Это и хронические заболевания — артрозы, межпозвоночные грыжи, остеохондроз, сколиоз и травматическое воздействие: ушибы, падения, чрезмерная нагрузка на позвоночник и мышцы таза. Иногда виноват и образ жизни — лишний вес, малоподвижность. Часто защемление проявляется на фоне беременности, когда во втором и третьем триместрах матка давит на мышцы таза. Андрей Леоненко Врач-остеопат

Собеседник Life.ru подчеркнул, что подобное состояние нельзя игнорировать — без лечения боль только усиливается.

«Это тот случай, когда необходимо обратиться к врачу-остеопату. Диагноз можно поставить после осмотра, сбора анамнеза и дополнительных исследований, таких как КТ или МРТ», — отметил эксперт.

Врач перечислил четыре характерных симптома защемления седалищного нерва. Первый — тянущая боль в пояснице, ягодице или задней части бедра, усиливающаяся при смене позы, ходьбе или кашле. Второй — ощущение жара, холода или «мурашек» в ногах: если неприятные ощущения не проходят после смены положения тела, стоит насторожиться. Третий — слабость в ноге и невозможность на неё наступить. Четвёртый — изменение цвета кожи и потливости в месте боли. До визита к врачу Леоненко посоветовал не использовать компрессы и грелки.

«Можно принять таблетку анальгетика или нанести мазь с обезболивающим эффектом. Стоит отказаться от активных движений, вместо этого надо попытаться принять удобную позу (лучше лёжа на спине или здоровом боку). Если боль становится нестерпимой, вызывайте скорую помощь», — заключил остеопат.

Ранее Life.ru писал о пищевых добавках, способных вызвать кишечную непроходимость. Оказалось, что семена чиа и псиллиум при неправильном употреблении буквально разбухают внутри организма. Если не запивать их водой, можно заработать опасное уплотнение в кишечнике, вплоть до полной непроходимости.