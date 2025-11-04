Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своей статье для издания Steigan высказал мнение о стереотипном подходе европейцев к украинскому конфликту. По его оценке, большинство жителей Европы независимо от реальной ситуации на фронте будут настаивать на немедленной капитуляции России и отводе войск к границам 1991 года.

Учёный предложил европейским политикам, журналистам и исследователям мысленно поставить себя на место кремлёвского советника.

«Если бы вы были советником Кремля, что бы вы сказали России, если бы не было переговоров по урегулированию конфликта на Украине? Большинство из них будут чувствовать себя морально обязанными давать нелепые ответы, такие как совет Кремлю капитулировать и уйти, даже если Россия находится на грани победы», — подчеркнул профессор.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что Российская Федерация имеет основания требовать компенсацию от Евросоюза за конфликт на Украине, так как Брюссель продолжает финансировать боевые действия против РФ. Поводом для такого заявления послужил один из пунктов нового плана ЕС по прекращению украинского кризиса, предусматривающий выплату Москвой репараций киевскому режиму. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.