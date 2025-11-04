Россия и США
4 ноября, 02:06

Вучич рассказал, что в Белграде три дня ищут двух приезжих снайперов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Tadevosyan

На фоне протестов в годовщину обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva сообщил, что правоохранительные органы уже три дня ведут в Белграде поиски двух приезжих снайперов.

«В настоящее время в Белграде ищем двух снайперов, о которых знаем, что они находятся в городе, но уже три дня не можем их найти. Но знаем, что они приехали, знаем, откуда деньги, знаем цели. Уверен, что компетентные органы смогут это разрешить», — сказал сербский лидер.

Ранее Вучич объявил досрочные парламентские выборы в Сербии под давлением протестующих. По его словам, голосование состоится раньше запланированного срока — до декабря 2027 года из-за непрекращающихся протестов в стране. В Сербии практически год не стихают массовые протесты: десятки тысяч человек выходят на улицы Белграда с требованием смены власти. Президент связал их с внешними силами, но подчеркнул, что власть прислушивается к меньшинству. О точной дате выборов пока не сообщается, она будет назначена позже.

