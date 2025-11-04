Бельгийским военным разрешили сбивать беспилотники над базами, но им нечем

Бельгийские военные получили разрешение сбивать беспилотники в воздушном пространстве баз Кляйне Брогель и Марше-ан-Фамен. Такой информацией делится телеканал RTL.

В сообщении отмечается, что при этом бельгийская армия не располагает эффективными средствами для выполнения таких операций.

«Не сумев установить личности операторов дронов, армия получила приказ сбивать беспилотники, <…> но всё сложнее, чем кажется», — сказано в публикации.

Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен констатировал, что у военных отсутствуют необходимые технические средства для борьбы с беспилотниками. По данным телеканала, местные компании, специализирующиеся на производстве дронов, проинформировали военное ведомство, что зафиксированные над территорией Бельгии беспилотники могли управляться операторами из любой точки мира, что делает их поиск бессмысленным. Несмотря на эти доводы, глава оборонного ведомства настаивает на необходимости немедленного задержания и допроса лиц, управляющих беспилотными аппаратами.

Напомним, ранее бельгийское подразделение французского военно-промышленного концерна Thales заявило об увеличении случаев появления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над своими производственными площадками. Представитель компании Кеврен сообщил, что были предприняты «огромные усилия» для установки систем обнаружения на объектах предприятия.