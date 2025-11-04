Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 02:24

В Британии активистам грозит тюрьма за митинги у домов депутатов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StudioRomantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StudioRomantic

В Великобритании разрабатывают законопроект, который позволит лишать свободы участников пикетов у личных резиденций парламентариев и кандидатов. Согласно проекту, за такие акции можно будет получить до шести месяцев тюрьмы. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Санкции будут приниматься в отношении лиц, вышедших на акцию с целью повлиять на частную жизнь политического деятеля», — говорится в сообщении.

Инициатива вызвана обеспокоенностью властей ростом давления на политиков в частной жизни. Законопроект расширяет полномочия полиции и других органов. Это должно помочь быстро пресекать подобные протесты и обеспечивать безопасность депутатов.

Если закон примут, активистам придётся заранее продумывать любые публичные действия, поскольку даже обычные пикеты могут стать поводом для уголовного дела.

В МВД Сербии сообщили о задержании 37 участников беспорядков в Белграде
В МВД Сербии сообщили о задержании 37 участников беспорядков в Белграде

Ранее президент республики Александар Вучич объявил досрочные парламентские выборы в Сербии под давлением протестующих. Голосование состоится раньше запланированного срока — до декабря 2027 года из-за непрекращающихся протестов в стране. О точной дате выборов пока не сообщается, она будет назначена позже.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar