В Британии активистам грозит тюрьма за митинги у домов депутатов

В Великобритании разрабатывают законопроект, который позволит лишать свободы участников пикетов у личных резиденций парламентариев и кандидатов. Согласно проекту, за такие акции можно будет получить до шести месяцев тюрьмы. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Санкции будут приниматься в отношении лиц, вышедших на акцию с целью повлиять на частную жизнь политического деятеля», — говорится в сообщении.

Инициатива вызвана обеспокоенностью властей ростом давления на политиков в частной жизни. Законопроект расширяет полномочия полиции и других органов. Это должно помочь быстро пресекать подобные протесты и обеспечивать безопасность депутатов.

Если закон примут, активистам придётся заранее продумывать любые публичные действия, поскольку даже обычные пикеты могут стать поводом для уголовного дела.

Ранее президент республики Александар Вучич объявил досрочные парламентские выборы в Сербии под давлением протестующих. Голосование состоится раньше запланированного срока — до декабря 2027 года из-за непрекращающихся протестов в стране. О точной дате выборов пока не сообщается, она будет назначена позже.