4 ноября, 03:01

Минфин США планирует занять $569 млрд в IV квартале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DCStockPhotography

Федеральное казначейство США опубликовало прогноз объёмов рыночных долговых обязательств на ближайшие кварталы. В период с октября по декабрь 2025 года планируется занять $569 миллиардов в виде частных чистых рыночных долговых обязательств. Об этом говорится на сайте Минфина.

На первый квартал 2026 года запланировано $578 миллиардов. Изначально на IV квартал 2025 года планировалось привлечь на $21 миллиард больше, однако более высокий остаток денежных средств на начало квартала скорректировал объём. Дополнительные сведения о финансировании, связанные с ежеквартальным возвратом средств Минфином, будут опубликованы 5 ноября 2025 года.

А ранее государственный долг Великобритании продемонстрировал трёхкратный рост за период с 2005 по 2025 год, что представляет собой наиболее значительное увеличение данного показателя среди всех развитых экономик мира. Общий объём государственного долга Соединённого Королевства достиг рекордных £2,9 трлн ($3,8 трлн), что составляет практически 100% от ВВП страны.

