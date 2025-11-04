В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Рано утром 4 ноября в аэропорту Нижнекамска в Татарстане ввели временные ограничения на полёты. Это следует из заявления официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.

«Аэропорт Нижнекамск («Бегишево»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении пресс-службы ФАВТ.

Кроме того, в Росавиации сообщили об отмене плана «Ковёр» в воздушной гавани Волгограда. Ограничения действовали более семи часов. В Федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей самолётов.

Ранее около 12 взрывов прозвучало над Кстово Нижегородской области. Местные жители рассказали, что громкие звуки начались примерно в 02:15 ночи. Всего было слышно от 9 до 12 взрывов в разных частях города. В небе видны всполохи света, а от громких звуков «дрожали окна в домах». Предварительно, российская ПВО уничтожала беспилотники на окраине Кстово.