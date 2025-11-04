Общественный деятель Рудницкая признала вину по делу о торговле детьми

Обвиняемая в торговле несовершеннолетними клинический психолог организации «Содружество семей» Ирина Рудницкая признала свою вину, раскаивается и готова сотрудничать со следствием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«После совершённого преступления прошло более пяти лет. За всё это время она больше не совершала каких-либо противоправных действий — человек сделал надлежащие выводы», — говорится в документах.

Рудницкая также утверждает, что требования следствия о заключении под стражу в её отношении были чрезмерными, поскольку у судьи отсутствовали веские основания для подобной меры пресечения.

Ранее суд заключил под стражу двух новых участников уголовного дела о торговле несовершеннолетними, в котором фигурирует Ирина Рудницкая. Следствие установило, что в феврале 2025 года супружеская пара пыталась приобрести новорождённого через нелегально находящуюся в России женщину. Медик частной клиники в Щёлкове за 150 тысяч рублей согласилась провести роды и оформить документы на имя «покупателей».