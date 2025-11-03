В суде назвали законными ночные допросы осуждённого врача-педиатра Буяновой

Проведение ночных допросов врача-педиатра Надежды Буяновой, осуждённой за распространение фейков о российской армии, соответствовало нормам УПК РФ. Об этом следует из судебных материалов.

«Суд обращает внимание на то обстоятельство, что Буянова, которой были разъяснены положения статей 46, 47 УПК РФ и статьи 51 Конституции РФ, имела право отказаться от дачи показаний, однако данным правом не воспользовалась», — отмечается в судебных документах, попавших в распоряжение РИА «Новости».

Суд отклонил доводы защиты о нарушении процессуальных норм, сославшись на часть 3 статьи 164 УПК РФ, допускающую ночные следственные действия при чрезвычайных обстоятельствах.

Как сообщал Life.ru, дело против педиатра Буяновой возбудили по поручению Александра Бастрыкина зимой прошлого года. На приём к врачу пришла женщина с 7-летним сыном погибшего участника бойца СВО. Мальчик сильно переживал из-за гибели папы. Буянова сказала ребёнку, что его отец якобы был законной военной целью для ВСУ. В отношении врача возбудили дело о фейках против ВС РФ. Подозреваемая попыталась покинуть территорию России, но её задержали.