4 ноября, 04:00

Кудерметова одержала первую победу на Итоговом турнире WTA в парном разряде

Обложка © ТАСС / ZUMA Press Wire

Россиянка Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элизе Мертенс выиграли второй матч группового этапа Итогового турнира WTA в парном разряде. Их соперницами стали американка Эйжа Мухаммад и нидерландка Деми Схюрс — встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 10:6.

Победа стала первой для дуэта Кудерметовой и Мертенс на этом турнире: в стартовом матче они уступили латвийке Елене Остапенко и тайваньской теннисистке Су Шувэй. Сейчас россиянка и бельгийка готовятся к решающему матчу группы Мартины Навратиловой против итальянок Жасмин Паолини и Сары Эррани, который определит, кто выйдет в полуфинал.

В турнире, который проходит в Эр-Рияде, в полуфинал выйдут две лучшие пары каждой группы, финал намечен на 8 ноября.

Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова вместе с американкой Николь Мелихар-Мартинес выиграла парный турнир WTA-500 в китайском Нинбо. В финале они переиграли четвёртых сеяных Тимею Бабош и Луизу Стефани со счётом 5:7, 6:4, 10:8. Добытый в КНР титул стал для Самсоновой третьим в карьере в парных соревнованиях под эгидой WTA. Для 19-й ракетки мира этот успех стал важным достижением в сезоне, особенно учитывая, что в одиночном разряде она завершила выступление уже на стадии 1/8 финала.

