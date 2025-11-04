В Мексике в результате вооружённого столкновения погибли 13 человек

В мексиканском городе Ла-Бреча произошло вооружённое столкновение, в результате которого погибли не менее 13 человек. Федеральная операция с участием ВМФ и других ведомств привела к гибели предполагаемых преступников, ещё четыре человека были арестованы. Об этом сообщает издание Cronica со ссылкой на секретаря по безопасности Мексики Омара Гарсию Харфуха.

Местные жители слышали продолжительную стрельбу во второй половине дня и заметили появление бронетехники на въездах в город. Секретариат общественной безопасности штата Синалоа и муниципалитет Гуасаве пока держат в секрете личности погибших и точное число жертв. По неофициальной информации, погибшие могли быть членами банд, действующих в регионе.

Ранее Life.ru писал о массовом захоронении в Мексике: в муниципалитете Сапопан нашли 48 мешков с фрагментами человеческих тел. Для извлечения останков использовали тяжёлую технику из-за большой площади захоронения. При этом точное количество жертв пока неизвестно, для их определения потребуются тщательные генетические исследования. Жуткая находка пополняет трагическую статистику штата Халиско, где зафиксировано свыше 15,9 тысячи случаев исчезновений людей. Эксперты связывают высокие цифры с деятельностью могущественного наркокартеля «Халиско Нью-Дженерейшн».