Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью РБК сообщил, что после смены ряда западных представителей в ООН новые дипломаты избегают контактов с российской делегацией. По его словам, они даже не знакомятся с российскими коллегами, следуя поступающим «сверху указаниям».

Российский представитель заявил о значительном изменении отношения к украинским дипломатам в ООН. По его словам, хотя участники переговоров разделяют личные и профессиональные отношения, критичные заявления в адрес России обычно делаются дипломатами по официальным указаниям.

«С начала спецоперации здесь сменились многие западные дипломаты — приехали новые, которые вопреки всем дипломатическим нормам с нами даже не знакомились. Такие у них указания — стадная блоковая дисциплина. Приходится им нас избегать», — отметил Полянский.

Ранее Полянский пристыдил Киев за агрессию против Кубы в ООН. Он подверг резкой критике позицию Украины, проголосовавшей в Генеральной Ассамблее ООН против резолюции о снятии эмбарго с Кубы. Таким образом Незалежная отплатила Кубе, которая в 1986 году, в трудный для Украины момент, проявила заботу о детях Чернобыля. По словам дипломата, кубинское государство тогда отдало Украине «последнюю рубашку», и нынешнее голосование является проявлением крайней неблагодарности.