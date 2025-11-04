Мосгорсуд проверит законность ареста депутата ДНР Бондаренко 12 ноября

Мосгорсуд 12 ноября рассмотрит жалобу на арест депутата народного совета ДНР Татьяны Бондаренко, обвиняемой в хищении средств и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в материалах суда, с которыми ознакомились РИА «Новости».

Бондаренко арестовал Басманный суд Москвы. Её подозревают в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере и в организации незаконных финансовых операций. Депутат является заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию ДНР и была избрана в парламент республики в 2023 году. По данным следствия, гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания, что Бондаренко помогала обналичивать деньги при возведении фортификационных сооружений в Курской области.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал первый приговор по делу «зубов дракона». Директор строительной компании получил 4 года за махинации при строительстве фортификаций в приграничной зоне. По словам Хинштейна, «первый пошёл», а «остальных не заставят ждать».