4 ноября, 04:03

Мосгорсуд проверит законность ареста депутата ДНР Бондаренко 12 ноября

Дарья Бондаренко. Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Мосгорсуд 12 ноября рассмотрит жалобу на арест депутата народного совета ДНР Татьяны Бондаренко, обвиняемой в хищении средств и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в материалах суда, с которыми ознакомились РИА «Новости».

Бондаренко арестовал Басманный суд Москвы. Её подозревают в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере и в организации незаконных финансовых операций. Депутат является заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию ДНР и была избрана в парламент республики в 2023 году. По данным следствия, гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания, что Бондаренко помогала обналичивать деньги при возведении фортификационных сооружений в Курской области.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал первый приговор по делу «зубов дракона». Директор строительной компании получил 4 года за махинации при строительстве фортификаций в приграничной зоне. По словам Хинштейна, «первый пошёл», а «остальных не заставят ждать».

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Юния Ларсон
