4 ноября, 05:17

США представили резолюцию Совбеза ООН о переброске международных сил в Газу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

США представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий размещение международных сил в секторе Газа сроком минимум на два года. Об этом сообщает портал Axios.

Документ предполагает предоставление Соединённым Штатам и другим странам-участникам полномочий по управлению сектором Газа и обеспечению безопасности до конца 2027 года с возможностью продления. Международные силы должны будут контролировать границы Газы с Израилем и Египтом, защищать гражданских и гуманитарные коридоры, обучать новую палестинскую полицию, а также заниматься демилитаризацией анклава — уничтожением или предотвращением восстановления военной инфраструктуры и конфискацией оружия у вооружённых группировок.

По данным источников портала, Вашингтон рассчитывает вынести резолюцию на голосование Совбеза в ближайшие недели, чтобы переброска международных сил могла начаться уже в январе.

Израиль получил ещё три гроба с останками заложников, погибших в секторе Газа
Ранее в США впервые официально признали возможные нарушения прав человека армией Израиля в Газе. В докладе Управления генерального инспектора Госдепа США говорится, что действия ЦАХАЛ могли подпадать под закон Лихи, который запрещает американскую помощь иностранным военным, обвиняемым в серьёзных нарушениях прав человека. В засекреченном отчёте указано, что израильские военные потенциально совершили сотни таких нарушений. Американским чиновникам потребуется несколько лет, чтобы детально изучить все инциденты.

Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Сектор Газа
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
