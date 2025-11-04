КНДР запустила около 10 ракет на фоне визита шефа Пентагона за границу

Визит министров обороны Южной Кореи и США стал первым совместным посещением демилитаризованной зоны с 2017 года. Запуск ракет КНДР произошёл примерно в 16:00 по местному времени, когда американский министр находился в регионе. Южнокорейская армия подчеркнула, что следит за действиями КНДР и поддерживает высокую совместную боеготовность с США. По данным Рёнхап, эти запуски не нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему не встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном во время визита в Южную Корею. Американский лидер отметил, что на этот раз не удалось согласовать время для переговоров. Трамп стал первым действующим президентом США, который встречался с лидером Северной Кореи. Его переговоры с Ким Чен Ыном проходили в 2018 и 2019 годах в Сингапуре и Ханое, а также в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. Эти встречи стали историческими, однако конкретных договоренностей по ядерной программе КНДР достичь не удалось. Отношения Вашингтона и Пхеньяна с тех пор остаются напряженными.