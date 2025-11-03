Россия и США
3 ноября, 09:01

Шеф Пентагона посетил границу Южной Кореи и КНДР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Министр обороны США Пит Хегсет впервые прибыл в демилитаризованную зону, разделяющую КНДР и Южную Корею, в рамках своего двухдневного визита в Сеул. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что визит состоялся на фоне активизации дипломатических контактов в регионе.

Президент Южной Кореи признал роль России в поддержании мира на полуострове
Ранее президент США Дональд Трамп поставил себе новую цель — примирить КНДР и Южную Корею. Как до этого рассказывал американский лидер, восемь конфликтов за свою каденцию он уже прекратил, а скоро их станет девять (предполагалось, что речь идёт об Украине). В Кремле выразили поддержку Трампу в его добрых начинаниях.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Пентагон
  • Пит Хегсет
  • Южная Корея
  • Северная корея
  • Мировая политика
  • Политика
