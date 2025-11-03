Шеф Пентагона посетил границу Южной Кореи и КНДР

Министр обороны США Пит Хегсет впервые прибыл в демилитаризованную зону, разделяющую КНДР и Южную Корею, в рамках своего двухдневного визита в Сеул. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что визит состоялся на фоне активизации дипломатических контактов в регионе.