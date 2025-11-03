Шеф Пентагона посетил границу Южной Кореи и КНДР
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Министр обороны США Пит Хегсет впервые прибыл в демилитаризованную зону, разделяющую КНДР и Южную Корею, в рамках своего двухдневного визита в Сеул. Об этом пишет Reuters.
Сообщается, что визит состоялся на фоне активизации дипломатических контактов в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп поставил себе новую цель — примирить КНДР и Южную Корею. Как до этого рассказывал американский лидер, восемь конфликтов за свою каденцию он уже прекратил, а скоро их станет девять (предполагалось, что речь идёт об Украине). В Кремле выразили поддержку Трампу в его добрых начинаниях.
