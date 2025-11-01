Президент Южной Кореи признал роль России в поддержании мира на полуострове

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен заявил, что Россия и Китай играют важную роль в поддержании мира на Корейском полуострове, однако по его мнению, США имеют ещё большее значение. Соответствующее заявление лидера прозвучало на пресс-конференции.

«Возможности диалога между Югом и Севером имеют очевидные ограничения, поэтому США играют важную роль. Роли Китая и России важны, но самая важная роль — за США», — сказал Ли Чжэ Мен.

Он также отметил, что Сеул намерен содействовать миротворческим усилиям президента США Дональда Трампа и помогать ему в этом процессе.