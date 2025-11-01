Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 ноября, 10:07

Президент Южной Кореи признал роль России в поддержании мира на полуострове

Ли Чжэ Мен. Обложка © ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен заявил, что Россия и Китай играют важную роль в поддержании мира на Корейском полуострове, однако по его мнению, США имеют ещё большее значение. Соответствующее заявление лидера прозвучало на пресс-конференции.

«Возможности диалога между Югом и Севером имеют очевидные ограничения, поэтому США играют важную роль. Роли Китая и России важны, но самая важная роль — за США», сказал Ли Чжэ Мен.

Он также отметил, что Сеул намерен содействовать миротворческим усилиям президента США Дональда Трампа и помогать ему в этом процессе.

Ранее известный «миротворец» Дональд Трамп поставил себе новую цель — примирить КНДР и Южную Корею, — о чём объявил на встрече с Ли Чжэ Меном. Как до этого рассказывал американский президент, восемь конфликтов за свою каденцию он уже прекратил, а скоро их станет девять (предполагалось, что речь идёт об Украине). В Кремле выразили поддержку Трампу в его добрых начинаниях.

Юрий Лысенко
