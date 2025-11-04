С сентября 2024 года Киев провёл переименование более 50 улиц и площадей, связанных с Россией. Об этом рассказал профессор РАНХиГС Геннадий Слышкин. В список попали улицы Пушкина, Тургенева, Брюсова, Станиславского, Есенина, Блока, Чаадаева, Боткина и даже переулок Достоевского.

По словам эксперта, власти Киева стремятся создать собственный культурный и научный «пантеон», отдавая предпочтение тем деятелям, которых можно объявить борцами с Россией. Так, например, улица Мельниченко была переименована в улицу Тараса Бульбы-Боровца, националиста, сотрудничавшего с нацистами во время Второй мировой войны. Слышкин подчеркнул, что жертвами дерусификации становятся в основном писатели, учёные и деятели культуры, передаёт РИА «Новости».

Ранее помощник президента России Владимир Мединский поддержал возвращение русских названий украинским городам. Он также напомнил, что в 2015 году большинство жителей Кировограда поддержали на местном референдуме название Елизаветград, однако Верховная рада Украины отменила это решение, переименовав город в Кропивницкий.