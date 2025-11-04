Украинскую власть в значительной степени контролируют неонацисты. Именно они ограничивают свободу действий главы украинского режима Владимира Зеленского. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Свобода действий Зеленского жёстко ограничена неонацистами, которые на самом деле имеют сейчас доминирующее влияние в Киеве. Но русские останутся и наведут порядок. Как только армия падёт, нацисты в Киеве прозреют и переедут на свои виллы на юге Италии», — сказал он.

В настоящее время решающее влияние на политические процессы в Киеве оказывают радикальные группировки. Он подчеркнул, что именно они диктуют условия украинскому лидеру. Макговерн добавил, что после поражения Вооружённых сил Украины эти силы потеряют влияние и попытаются покинуть страну.

Ранее сообщалось, что украинские власти усилили государственную границу в Закарпатской области бетонными блоками и дополнительными средствами безопасности. Такие меры связаны с участившимися попытками прорыва через границу на автомобилях. Для предотвращения нарушений установлены заграждения, используются беспилотники и спецтехника, а также внедрены устройства, заставляющие транспорт снижать скорость.