Бывший военнослужащий бразильской армии Густаво Островски Хуан и его жена Адриана Маршалл Перейра официально служат в Национальной гвардии Украины. Это выяснило РИА «Новости», изучив публикации на страницах пары в соцсетях.

Согласно данным, Островски находится на территории Украины с января 2024 года, а в документах, опубликованных им в соцсетях, указано, что он является солдатом воинской части 3102 НГУ. На его странице регулярно появляются фото и видео в военной форме с украинской символикой и геолокацией из Тернополя, Днепропетровска и Харьковской области.

До участия в украинском конфликте Островски служил в подразделении 15a CiaCom Mec бразильской армии, входящем в состав 15-й механизированной бригады.

Его супруга Адриана, также вступившая в Нацгвардию Украины, прибыла в страну летом 2024 года и уже в августе получила служебное удостоверение. Судя по публикациям, женщина проходила службу во время беременности, а позднее пара сообщила о рождении ребёнка. Бразильские наёмники рассказывали о своём опыте в интервью изданию Jornal Correio do Lago, где упомянули, что на фронт взяли с собой противогаз и шлем времён Второй мировой войны.

