Министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился с делегацией НАТО во главе с постоянным представителем США при альянсе Мэтью Уитакером, совершившим свой первый визит на Украину. Об этом глава Минобороны написал в своём Telegram-канале. По словам политика, основной темой переговоров стали потребности страны в предстоящий зимний период.

«Важная и содержательная встреча с делегацией НАТО во главе с послом США при НАТО Мэтью Уитакером… Главная тема нашей встречи — потребности Украины в ближайшую зиму», — написал он.

Украинская сторона представила партнёрам список приоритетных запросов на зимний сезон, включая поддержку в сфере энергетики и военной инфраструктуры. Кроме того, на встрече обсуждались инновационные технологии и способы усиления систем ПВО, в частности — защита от дронов и ракетных атак.

Ранее сообщалось, что в США и НАТО обсуждаются опасные сценарии поддержки Украины, включая идею установления бесполётной зоны и возможное поражение российских самолётов. Такие предложения могут привести к прямому столкновению с Москвой и создать риск начала Третьей мировой войны. Западным странам следует отказаться от иллюзий о быстрой победе Киева и признать, что в случае продолжения конфликта преимущество может оказаться на стороне России.