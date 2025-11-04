Шмыгаль встретился с делегацией НАТО и обсудил нужды Украины в преддверии зимы
Глава украинского минобороны Денис Шмыгаль и постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. Обложка © Telegram / Денис Шмигаль | Міністр оборони України
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился с делегацией НАТО во главе с постоянным представителем США при альянсе Мэтью Уитакером, совершившим свой первый визит на Украину. Об этом глава Минобороны написал в своём Telegram-канале. По словам политика, основной темой переговоров стали потребности страны в предстоящий зимний период.
«Важная и содержательная встреча с делегацией НАТО во главе с послом США при НАТО Мэтью Уитакером… Главная тема нашей встречи — потребности Украины в ближайшую зиму», — написал он.
Украинская сторона представила партнёрам список приоритетных запросов на зимний сезон, включая поддержку в сфере энергетики и военной инфраструктуры. Кроме того, на встрече обсуждались инновационные технологии и способы усиления систем ПВО, в частности — защита от дронов и ракетных атак.
Ранее сообщалось, что в США и НАТО обсуждаются опасные сценарии поддержки Украины, включая идею установления бесполётной зоны и возможное поражение российских самолётов. Такие предложения могут привести к прямому столкновению с Москвой и создать риск начала Третьей мировой войны. Западным странам следует отказаться от иллюзий о быстрой победе Киева и признать, что в случае продолжения конфликта преимущество может оказаться на стороне России.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.