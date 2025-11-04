Украинская военнослужащая заявила, что дети народных депутатов никогда не появятся на фронте, и этот факт следует принять. Слова военнослужащей ВСУ Яны с позывным Мультик приводит местное информагентство УНИАН.

Яна отметила, что сознательный украинец должен любить свою страну и бороться за неё, в том числе и с коррупцией, не сидя на диване, а развивая технологии и страну. Она подчеркнула, что не стоит питать иллюзий относительно детей депутатов.

«И не надо рассказывать, что «пусть воюют дети депутатов». Не будут воевать дети депутатов. Примите тот факт», — заявила военнослужащая.

Она также добавила, что каждый гражданин обязан поддерживать Украину в военный период, исправно платить налоги и работать на её благо.

