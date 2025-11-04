15 лет назад произошла «Кущёвская резня» — одна из самых жестоких расправ в современной России
Сергей Цапок и Игорь Черных (слева направо), обвиняемые по делу об убийстве 12-ти человек в станице Кущевская, во время оглашения приговора в Краснодарском краевом суде. Обложка © ТАСС / Матыцин Валерий
В станице Кущёвская Краснодарского края 4 ноября 2010 года произошла одна из самых жестоких массовых расправ в современной России. Банда Цапков убила 12 человек, включая четверых детей, что стало концом многолетнего террора в населённом пункте. Об этом сообщила «Лента.ру».
Криминальная империя Цапков была основана бывшим карточным шулером Николаем Цапком. Сначала в банду вошли его брат Виктор и два племянника — Николай и Сергей. В конце 1980-х сформировался костяк ОПГ, которая терроризировала Кущевку на протяжении двух десятилетий: фермеров облагали данью, непокорных жестоко избивали, похищали и насиловали девушек. Бандиты использовали физическую силу, криминальные связи и прикормленные силовые структуры, чтобы остаться безнаказанными.
После смерти Николая Цапка в 2002 году власть в банде перешла к Сергею Цапку, который отомстил за брата и усилил давление на местных предпринимателей. Кульминацией преступной деятельности стал ноябрь 2010 года, когда бандиты напали на дом фермера Сервера Аметова, убив всех, кто находился внутри, включая маленьких детей. Жестокость расправы и её бессмысленность потрясли страну и привели к решительным действиям правоохранителей.
После массовой бойни все члены банды были задержаны, многие получили длительные сроки. Двое из них покончили с собой до окончания следствия. Главарь Сергей Цапок скончался в 2014 году от тромба, отбывая пожизненный срок. Создатель банды Николай Цапок-старший был приговорён к 20 годам лишения свободы, а мать Сергея и Николая — к шести с половиной годам за махинации с земельными наделами. Пострадавшие фермеры и предприниматели получили компенсацию около 150 миллионов рублей.
В более поздние годы внимание к семье Цапков сохранялось: дочь Сергея Цапка Анастасия, сменившая фамилию на девичью матери — Оделин Феррер, врезалась на иномарке в частный дом в Ростовской области, двигаясь со скоростью 136 км/ч при допустимых 60 км/ч. 25-летняя Анастасия за три года получила 169 штрафов на общую сумму более 200 тысяч рублей, большинство из которых связано с превышением скорости, а один — с превышением уровня шума автомобиля.
