4 ноября, 06:14

Россиянин в Турции изрезал жену ножом, узнав о её планах развестись

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic

В турецкой Алании россиянин тяжело ранил свою супругу из мести за поданное на развод заявление. Инцидент произошёл на улице Махмутлар, где мужчина поджидал женщину, и в ходе ссоры нанес ей множественные удары ножом. Об этом сообщает местное издание Alanya Postasi.

Задержанный в Алании россиянин. Фото © X / Alanya Postasi

«Мужчина вытащил нож и начал наносить женщине удары по всему телу, включая голову и лицо», — сообщает издание Alanya Postasi со ссылкой на очевидцев.

Полиция задержала подозреваемого с окровавленным ножом в руках, пока он пытался скрыться. Пострадавшая с тяжёлыми травмами госпитализирована в местную клинику, врачи оценивают её состояние как критическое. Основной версией нападения следствие считает месть за инициированный женщиной развод.

Ранее в подмосковной Лобне 39-летний местный житель во время конфликта на улице нанёс своей знакомой множественные удары ножом в грудь. Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

