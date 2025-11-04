Успенская назвала условия частных выступлений за 5 миллионов рублей

Певица Любовь Успенская отказалась гастролировать и выступать на корпоративных мероприятиях без своей дочери Татьяны Плаксиной. Несмотря на ликвидацию ИП в России, 71-летняя исполнительница продолжает давать частные концерты за 5 млн рублей за 45 минут. Об этом сообщил SHOT.

Певица Любовь Успенская со своей собакой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official

«Одно из главных требований Успенской — питание и проживание для её дочери Татьяны Плаксиной. Причём исключительно в формате Ultra All Inclusive», — пишет Telegram-канал.

Выступления оплачиваются через стороннюю фирму, в которой сама певица не является ни учредителем, ни руководителем. Вместе с дочерью и собакой Успенская требует размещение только в президентском люксе бизнес-отеля с несколькими спальнями. В гримёрке певица настаивает на белом новозеландском винишке, 12-летнем виски Macallan, четырёх полотенцах (два белых и два чёрных), а также на охране. После концерта никто не должен заходить в гримёрку, даже охрана. При соблюдении всех условий артистка готова исполнить свои хиты, включая «Кабриолет».

Ранее сообщалось, что Любовь Успенская прекратила предпринимательскую деятельность в России и ликвидировала своё ИП, зарегистрированное в 2021 году. Изначально в документах не указывалось отчество певицы, а гражданство было оформлено как «Соединённые Штаты». После получения российского паспорта в марте 2023 года сведения о гражданстве были обновлены.