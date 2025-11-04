XPeng начал серийное производство летающих автомобилей в Китае

Китайский производитель электрокаров XPeng запустил тестовое производство летающих автомобилей на заводе в Гуанчжоу. Производством занимается подразделение XPeng Aeroht, специализирующееся на электрических летательных аппаратах вертикального взлёта и посадки. Об этом сообщило агентство Xinhua.

«XPeng Aeroht в понедельник начало пробное производство на первом в мире интеллектуальном заводе по серийному выпуску автомобилей с электрическими летательными аппаратами вертикального взлёта и посадки», — говорится в материале.

Завод в южной части Китая имеет проектную мощность 10 тыс. съемных авиационных модулей в год. При работе на полную мощность предприятие способно выпускать один летающий автомобиль каждые 30 минут. Пробное производство позволит протестировать процессы сборки и подготовить серийное производство электрических летательных аппаратов XPeng Aeroht.

Ранее в китайском городе Чанчунь произошла авария во время репетиции авиашоу с участием летающих автомобилей XPeng. Два аппарата пролетели слишком близко друг к другу и столкнулись в воздухе. Местные власти осмотрели место происшествия и начали расследование причин инцидента.