4 ноября, 07:21

Очевидцы рассказали о серии хлопков на Стерлитамакском нефтехимическом заводе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Жители Стерлитамака стали свидетелями серии взрывов на местном нефтехимическом предприятии. Как сообщают очевидцы, произошло как минимум четыре хлопка, два из которых были особой мощности.

«Было два основных хлопка и столько же — потише»,рассказала одна из местных жительниц в разговоре с 360.ru.

По словам другого очевидца, он услышал взрывы и сразу же вскочил. Заглянув в окно второго этажа, он увидел клубы дыма, направляющиеся в сторону завода, и понял, что произошёл взрыв. Свидетель отметил, что сначала раздался громкий хлопок, а через несколько минут – ещё один, но уже тише.
Ранее Life.ru сообщал, что в Стерлитамаке атаке украинских беспилотников подвергся промышленный объект. По данным главы Башкирии Радия Хабирова, оба БПЛА были сбиты силами Минобороны и службы безопасности предприятий. Обломки дронов упали в промзоне, жертвы и разрушения отсутствуют, производственный процесс не нарушен.

