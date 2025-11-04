Очевидцы рассказали о серии хлопков на Стерлитамакском нефтехимическом заводе

Жители Стерлитамака стали свидетелями серии взрывов на местном нефтехимическом предприятии. Как сообщают очевидцы, произошло как минимум четыре хлопка, два из которых были особой мощности.

«Было два основных хлопка и столько же — потише», — рассказала одна из местных жительниц в разговоре с 360.ru.

По словам другого очевидца, он услышал взрывы и сразу же вскочил. Заглянув в окно второго этажа, он увидел клубы дыма, направляющиеся в сторону завода, и понял, что произошёл взрыв. Свидетель отметил, что сначала раздался громкий хлопок, а через несколько минут – ещё один, но уже тише.

Ранее Life.ru сообщал, что в Стерлитамаке атаке украинских беспилотников подвергся промышленный объект. По данным главы Башкирии Радия Хабирова, оба БПЛА были сбиты силами Минобороны и службы безопасности предприятий. Обломки дронов упали в промзоне, жертвы и разрушения отсутствуют, производственный процесс не нарушен.