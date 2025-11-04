В населённом пункте Суджа Курской области на добровольной основе остаются проживать свыше 70 граждан. Соответствующую информацию распространил представитель военно-следственных органов СК РФ Александр Глухарев в беседе с РИА «Новости».

По его словам, основную часть этой группы составляют лица преклонного возраста, не готовые оставить личное имущество и приусадебное хозяйство. Глухарев уточнил, что, несмотря на все предпринимаемые усилия по организованной эвакуации людей в безопасные районы, местные жители оказывают сопротивление и намерены оставаться в своих домах.

Сотрудник ведомства также подчеркнул, что для оставшихся суджан в полном объёме продолжается предоставление всего комплекса поддержки, включая гуманитарные и социальные услуги.

Данная ситуация сложилась на фоне событий, когда 6 августа 2024 года вооружённые формирования Украины предприняли попытку наступления на Курщину, однако их продвижение было заблокировано. О полном освобождении территории области от украинских боевиков стало известно 26 апреля 2025 года.