Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 07:39

В Судже Курской области добровольно остаются более 70 мирных жителей

Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

В населённом пункте Суджа Курской области на добровольной основе остаются проживать свыше 70 граждан. Соответствующую информацию распространил представитель военно-следственных органов СК РФ Александр Глухарев в беседе с РИА «Новости».

По его словам, основную часть этой группы составляют лица преклонного возраста, не готовые оставить личное имущество и приусадебное хозяйство. Глухарев уточнил, что, несмотря на все предпринимаемые усилия по организованной эвакуации людей в безопасные районы, местные жители оказывают сопротивление и намерены оставаться в своих домах.

Сотрудник ведомства также подчеркнул, что для оставшихся суджан в полном объёме продолжается предоставление всего комплекса поддержки, включая гуманитарные и социальные услуги.

Вписал имя в историю: Водрузивший флаг над Суджей боец получил звезду Героя России
Вписал имя в историю: Водрузивший флаг над Суджей боец получил звезду Героя России

Данная ситуация сложилась на фоне событий, когда 6 августа 2024 года вооружённые формирования Украины предприняли попытку наступления на Курщину, однако их продвижение было заблокировано. О полном освобождении территории области от украинских боевиков стало известно 26 апреля 2025 года.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Общество
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar