Пашинян: Россия сможет осуществлять ж/д перевозки в Армению через Азербайджан
Обложка © Life.ru
Российские железнодорожные грузовые перевозки в Армению могут осуществляться через территорию Азербайджана после разблокирования региональных коммуникаций. Об этом в Ереване заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Сейчас идут обсуждения, что Россия может обеспечить железнодорожные перевозки в Армению через Азербайджан», — отметил он.
Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время Армения и США ведут переговоры о строительстве железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью. По его словам, этот проект также находится в стадии обсуждения.
Не так давно западные таблоиды писали о планах предоставления США прав на развитие транзитного коридора. Отмечалось, что предполагаемый «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» будет функционировать по армянским законам, а США передадут землю в субаренду инфраструктурному консорциуму.
Ранее на саммите СНГ в Душанбе между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном возникли разногласия по поводу данных о торговом обмене между странами. Не сойдясь во мнениях о размере товарооборота, лидеры разошлись в оценках как текущих, так и прошлогодних показателей.
