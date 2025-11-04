Пашинян: Россия сможет осуществлять ж/д перевозки в Армению через Азербайджан

Российские железнодорожные грузовые перевозки в Армению могут осуществляться через территорию Азербайджана после разблокирования региональных коммуникаций. Об этом в Ереване заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Сейчас идут обсуждения, что Россия может обеспечить железнодорожные перевозки в Армению через Азербайджан», — отметил он.

Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время Армения и США ведут переговоры о строительстве железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью. По его словам, этот проект также находится в стадии обсуждения.

Не так давно западные таблоиды писали о планах предоставления США прав на развитие транзитного коридора. Отмечалось, что предполагаемый «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» будет функционировать по армянским законам, а США передадут землю в субаренду инфраструктурному консорциуму.

Ранее на саммите СНГ в Душанбе между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном возникли разногласия по поводу данных о торговом обмене между странами. Не сойдясь во мнениях о размере товарооборота, лидеры разошлись в оценках как текущих, так и прошлогодних показателей.