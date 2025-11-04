Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 08:07

Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец объявил голодовку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / apprenticebk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / apprenticebk

Украинец Сергей Кузнецов, обвиняемый в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток», объявил голодовку в тюрьме. Об этом его итальянский адвокат Алессандро Манчини сообщил журналистам.

Адвокат пояснил, что его подзащитный, являющийся бывшим военнослужащим Незалежной, объявил голодовку в знак протеста против условий содержания под стражей. По сведениям защиты, Кузнецов прекратил принимать пищу 31 октября, требуя обеспечения фундаментальных прав: на адекватное питание, соответствующие санитарные нормы, равные условия посещения родственниками и получения новостей.

Канестрини также отметил, что с момента задержания в августе состояние здоровья заключённого ухудшилось из-за отсутствия специализированной диеты.

Евроюст отказался комментировать дело Кузнецова о Северных потоках
Евроюст отказался комментировать дело Кузнецова о Северных потоках

Кассационный суд Италии удовлетворил апелляцию защиты Сергея Кузнецова по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Высшая судебная инстанция отменила прежнее решение о выдаче обвиняемого Германии. Защита намерена ходатайствовать об освобождении Кузнецова, содержащегося под стражей с 21 августа.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Украина
  • Россия
  • Северный поток – 2
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar