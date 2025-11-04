Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец объявил голодовку

Украинец Сергей Кузнецов, обвиняемый в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток», объявил голодовку в тюрьме. Об этом его итальянский адвокат Алессандро Манчини сообщил журналистам.

Адвокат пояснил, что его подзащитный, являющийся бывшим военнослужащим Незалежной, объявил голодовку в знак протеста против условий содержания под стражей. По сведениям защиты, Кузнецов прекратил принимать пищу 31 октября, требуя обеспечения фундаментальных прав: на адекватное питание, соответствующие санитарные нормы, равные условия посещения родственниками и получения новостей.

Канестрини также отметил, что с момента задержания в августе состояние здоровья заключённого ухудшилось из-за отсутствия специализированной диеты.

Кассационный суд Италии удовлетворил апелляцию защиты Сергея Кузнецова по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Высшая судебная инстанция отменила прежнее решение о выдаче обвиняемого Германии. Защита намерена ходатайствовать об освобождении Кузнецова, содержащегося под стражей с 21 августа.