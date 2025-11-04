Тихий убийца: Чем расплачивается организм за хронический стресс

Затяжной стресс оказывает разрушительное системное воздействие на организм, провоцируя скачки давления, изнашивая сосуды и нарушая работу желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила РИАМО врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, затяжной стресс становится спусковым крючком для множества тяжёлых недугов.

«Длительное воздействие стресса служит спусковым крючком для многих серьезных заболеваний. Постоянно высокий уровень кортизола — гормона стресса, выделяемого надпочечниками — провоцирует стойкое повышение артериального давления», — сказала Демьяновская.

Врач добавила, что такое состояние создаёт почву для развития гипертонической болезни, что многократно увеличивает риск возникновения инфарктов и инсультов.

Демьяновская также рассказала, что от хронического напряжения серьёзно страдает пищеварительная система, в рамках которой, помимо синдрома раздражённого кишечника, нередко развиваются гастриты и язвенная болезнь. Она уточнила, что поддерживаемое стрессом вялотекущее воспаление способно ускорять появление аутоиммунных сбоев, например, ревматоидного артрита.

Эксперт заключила, что стабильно высокий уровень гормонов стресса инициирует целую цепь метаболических расстройств, в число которых входит и сахарный диабет второго типа.

Ранее Life.ru рассказывал, что с наступлением осени у россиян участились нарушения сна, такие как частые пробуждения и трудности с засыпанием. По мнению специалистов по сну, это явление обусловлено сезонным обострением психологических трудностей, а также сокращением светового дня, что ведет к дефициту солнечного света и сбою циркадных ритмов.